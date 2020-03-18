WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı

Milyonlarca kullanıcıya sahip WhatsApp, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan sahte haberlere ve diğer yanlış bilgilerle mücadele etmek için iki yeni girişim başlattı. Salgınla ilgili bilgi sayfası oluşturan WhatsApp, Poynter Enstitüsü'nün Uluslararası Gerçek Kontrol Ağı'na (IFCN) da 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı.

''SAYFANIN AMACI, BİLGİLERİ SORUMLU ŞEKİLDE PAYLAŞMAK''

Bilgi sayfasında yer alan açıklamada, "WhatsApp en önemli kişilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olur. İşte WhatsApp'ı arkadaşlarınıza ve ailenize bakmak, en son resmi sağlık bilgileriyle güncel kalmak ve bilgileri sorumlu bir şekilde paylaşmak için kullanabileceğiniz bazı yöntemler" yazıyor.

''GERÇEKLERİ, RESMİ KAYNAKLARLA DOĞRULAYIN''

Sayfada ayrıca, "Aldığınız mesajları düşünün, çünkü koronavirüs hakkında gönderilen her şey doğru olmayabilir. Gerçekleri diğer güvenilir resmi kaynaklarla doğrulayın. Bir şeyin doğru olduğundan emin değilseniz, iletmeyin." ifadeleri yer alıyor.

SAHTE HABERLERİN TESPİTİ İÇİN BÜYÜK BAĞIŞ

WhatsApp, bilgilendirme sayfası dışında koronavirüs salgınına karşı sahte haber yapılmaması ve yapılan haberlerin yayılmaması için Poynter Enstitüsü'nün Uluslararası Gerçek Kontrol Ağı'na (IFCN) 1 milyon dolar bağışladı. Yapılan yardım sayesinde 45'ten fazla ülkede virüsle ilgili yapılan sahte haberlerin tespit edilmesi sağlanacak.

Kaynak: Tamindir

Haberin Videosu :