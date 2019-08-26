WhatsApp Mesajlarında İtalic ve Bold Yazı Karakterlerini Nasıl Kullanabiliriz?



WhatsApp mesajlarına italic ve bold yazı ekleme nasıl yapılır? WhatsApp mesajlarında "italic ve bold" yazı karakterleri nasıl kullanılır?



Cihazlarınızdan ve uygulamalarınızdan en iyi şekilde faydalanmak için bazı ipuçlarını ve rehberleri zaman zaman yayınlıyoruz. Bunlara bir yenisini daha ekleyelim.



Bir çoğumuz düzeltiyorum hemen hemen hepimiz WhatsApp mesajlaşma uygulamasını kullanıyoruz. Peki kaçımız yazdığımız yazının önemli yerlerini "italic" veya "Bold" yapmayı biliyoruz?



Hiç WhatsApp mesajlarınızı olduğundan daha farklı göstermeyi denediniz mi? Farklı derken tuhaf ve garip bir biçimde demek istiyorum.



Metinlerinizi yatay, üstü çizili veya daha kalın gösterebilirsiniz. Bunun mümkün olduğunu bu yazıdan sonra artık öğrendiniz.



Yukarıdaki gibi içerisinde Kalın – Bold, Yatay – İtalic ve üstü çizili bir yazıyı kolaylıkla yazabilirsiniz.



WhatsApp'ta kullanılan ve en sık kullanılan üç temel yazı karakteri



WhatsApp'ta BOLD yazı karakteri nasıl kullanılır?



Yapmanız gereken kalın yazmak istediğiniz kelimeyi "*" asterik karakterleri arasına almak. Örneğin. *merhaba* yazdığınızda. merhaba olarak görülecektir.



WhatsApp'ta italic yazı karakteri nasıl kullanılır?



Bunda da yapmanız gerek yukarıdakine benzer şekilde asteriks yerine (_) alt çizgi karakterini kullanmak. Örneğin _merhaba_ yazdığınızda merhaba olarak görülecektir.



WhatsApp'ta Üstü Çizili Yazı Karakteri Nasıl Kullanılır?



Benzer şekilde burada da tildes karakteri denilen (~) kullanılır. ~merhaba~ yazdığınızda merhaba şeklinde görülecektir.

Kaynak: Teknotalk.com