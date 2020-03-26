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WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı

Çay içmenin, yeni tip koronavirüs salgınının sebep olduğu rahatsızlıkları engellediği iddiası anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta dolaşıma girdi ancak iddia gerçeği yansıtmıyor.

26.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:58

Whatsapp 'ta dolaşan bir metinde, Li Wenliang isimli Çinli doktorun ölmeden önce koronavirüsün etkisini azaltacak bir tedavi önerdiği, bu tedavinin de çay olduğu iddia edildi. "CNN'den son dakika haberi" başlığı ile dolaşıma sokulan metinde çayın içinde bulunan bazı maddelerin virüsü uzaklaştırdığı belirtildi. İddiaya göre, virüsün dünyaya yayıldığı Çin'in Wuhan kentindeki doktorlar, salgının önüne hastanelerde çay dağıtarak geçti.

Ancak çayın yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) iyileştirdiğine dair bir bulgu yok. Hastalığın halen kesin bir tedavisi bulunmadı.

CNN'DE BÖYLE BİR HABER MEVCUT DEĞİL

WhatApp'ta dolaşan metnin başında yer alan ifadeye göre, Çinli doktor Wenliang'ın söyledikleri CNN tarafından haberleştirildi. Ancak CNN'in internet sitesinde yapılan aramalarda Wenliang'ın bahsi geçen açıklamaları ya da çayın koronavirüsü iyileştirdiğine dair bir sonuçla karşılaşılmıyor.

WhatsApp'ta elden ele dolaşan bilgi: Çay içmek, Kovid-19'a engel oluyor

Teyit.org'un haberine göre; Doktor Wenliang hakkında 4 Şubat 2020 tarihinde CNN'de yer alan bir haber var. Ancak haber çayın olası olumlu etkileri değil, virüsün ilk çıktığı zamanda Wenliang'ın çevresini uyarması ve sonrasında soruşturulması hakkında. Salgını ilk duyuranlardan Wenliang bir göz doktoruydu. 7 Şubat 2020'de Kovid-19 yüzünden hayatını kaybeden Wenliang'ın, uzmanlığı dışında bir açıklamada bulunmuş olması pek olası da görünmüyor.

WhatsApp’taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Whatsapp, Güncel

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WhatsApp'taki elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı

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