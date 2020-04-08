Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Whatsapp'ta GIF Arama Kolaylaştırılıyor

WhatsApp uygulaması, geçtiğimiz iki yıl içerisinde, karanlık mod ve Any.do entegrasyonundan bir dizi gizlilik özelliğine kadar çok sayıda yeni özelliğe sahip oldu.

08.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:51
Whatsapp'ta GIF Arama Kolaylaştırılıyor
WhatsApp uygulaması, geçtiğimiz iki yıl içerisinde, karanlık mod ve Any.do entegrasyonundan bir dizi gizlilik özelliğine kadar çok sayıda yeni özelliğe sahip oldu. Söylentiler, uygulamanın yeni bir özellik daha kazanacağı yönünde. Söylentiye göre, WhatsApp uygulamasına eklenecek olan yeni özellik, belge, video, gif, ses kaydı aramalarını kullanıcılar için çok daha hızlı bir hale getirecek. Yeni özellikle birlikte videolar boyutlarına göre aranabilecek. Uzmanlar, bir mesajlaşma uygulamasında böyle bir özelliğin aktif olabilmesinin çok büyük bir gelişme olduğunu ifade ediyor.

WhatsApp'ta GIF ve medya araması kolaylaştırılacak

Diğer bir söylenti ise yeni özellik sayesinde sohbet yedeklemelerinin bir parola ile korunabileceği yönünde. Sohbet yedeklemelerinin korunması için gerekli olan parolanın 8 karakterli ve büyük-küçük harfe duyarlı olması gerektiği söyleniyor. Şifreniz WhatsApp ve Facebook tarafından kaydedilmiyor. Bu nedenle şifrenin unutulması durumunda yedeklemelere erişim mümkün olamıyor. Geçtiğimiz günlerde, WhatsApp uygulamasının, Corona virüsüyle mücadele döneminde yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla, sık sık paylaşılan mesajlara sınırlama getirdiği açıklanmıştı.

Gelen bu yeni özellikle birlikte, sık sık gönderilen mesajların belirlenmesi için otomatik indirme işlevinin devre dışı bırakılacağı söyleniyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Facebook, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Whatsapp'ta GIF Arama Kolaylaştırılıyor - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

17:35: TBMM Başkanı Şentop'tan Roman Vekillere "Romanlar Günü" kutlaması - Haberler 17:34: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani le görüştü - Haberler 17:34: (ANKARA)AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin... - Haberler 17:32: Ordu'da araçlar ücretiz dezenfekte ediliyor - Haberler 17:32: Sağlıkta şiddetin engellenmesi teklifi TBMM'de - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:27: PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü 15:50: MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı - Haberler 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler