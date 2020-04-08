Whatsapp'ta GIF Arama Kolaylaştırılıyor
WhatsApp uygulaması, geçtiğimiz iki yıl içerisinde, karanlık mod ve Any.do entegrasyonundan bir dizi gizlilik özelliğine kadar çok sayıda yeni özelliğe sahip oldu.
08.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:51
WhatsApp'ta GIF ve medya araması kolaylaştırılacak
Diğer bir söylenti ise yeni özellik sayesinde sohbet yedeklemelerinin bir parola ile korunabileceği yönünde. Sohbet yedeklemelerinin korunması için gerekli olan parolanın 8 karakterli ve büyük-küçük harfe duyarlı olması gerektiği söyleniyor. Şifreniz WhatsApp ve Facebook tarafından kaydedilmiyor. Bu nedenle şifrenin unutulması durumunda yedeklemelere erişim mümkün olamıyor. Geçtiğimiz günlerde, WhatsApp uygulamasının, Corona virüsüyle mücadele döneminde yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla, sık sık paylaşılan mesajlara sınırlama getirdiği açıklanmıştı.
Gelen bu yeni özellikle birlikte, sık sık gönderilen mesajların belirlenmesi için otomatik indirme işlevinin devre dışı bırakılacağı söyleniyor.
Kaynak: Tamindir