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WhatsApp'ta yeni sistem açığı! GIF'lere dikkat edin

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan haberleşme programı WhatsApp, sistem açığıyla gündeme geldi. Awakened takma isimli bir araştırmacı tarafından ortaya çıkarılan açık sayesinde siber korsanlar WhatsApp kullanıcılarına gönderdikleri GIF'ler ile kullanıcı verilerine erişebiliyor.

03.10.2019 21:02

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni özelliği ile değil bir sistem açığı ile gündeme geldi. Tespit edilen WhatsApp açığı, kötü niyetli kişilerin, kullanıcıların telefonundaki dosyalara ya da mesajlara erişmesini sağlıyor.

GÜNCELLEMEYE GİTMESİ BEKLENİYOR

Awakened takma isimli bir araştırmacı tarafından ortaya çıkarılan açık sayesinde siber korsanlar WhatsApp kullanıcılarına gönderdikleri GIF'ler ile kullanıcı verilerine erişebiliyor. Bulduğu açığı Facebook'a bildiren Awakened'ın bu keşfinin ardından Facebook'un platformda bir güvenlik güncellemesine gitmesi bekleniyor.

WhatsApp'ta yeni sistem açığı! GIF'lere dikkat edin

Facebook, Teknoloji, Güncel

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