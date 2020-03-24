Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haberler

WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kullanıcılar arasında dolaşan bir bilginin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Söz konusu mesajda "Papa'nın Dansı" isimli bir videonun virüs olduğu, videonun oynatılması durumunda telefondaki bilgilerin sıfırlanacağı iddia edildi ancak iddia gerçeği yansıtmıyor.

24.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:14

Geçtiğimiz aylarda BBC Radyo'da duyurulduğu söylenen, son günlerde ise "Asayiş uyardı" başlığıyla tekrar dolaşıma giren ve akıllı telefon kullanıcılarını "Dance of the Hillary" (Hillary'nin dansı) isimli bir virüse karşı uyaran mesaj gerçeği yansıtmıyor.

WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Teyit'in haberi göre; internette "Dance of the Pope" ( Papa 'nın dansı) şeklinde de uyarısı yapılan virüs iddiasının nasıl ve nereden ortaya atıldığı belli değil. Ancak özellikle WhatsApp kullanıcılarının birbirini uyardığı sözde virüsten etkilenen veya virüsü gören bir kullanıcının deneyimine henüz rastlanmadı.

Ayrıca metinlerde geçen "BBC Radyo haberi" ve "Asayiş dairesi ilgili personel tarafından bildirildi" iddiaları da gerçeği yansıtmıyor. BBC Radyo'da daha önce böyle bir haber duyurulmadı. Asayiş Dairesi'nden kastın ise Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Daire Başkanlığı olduğu düşünülse de başkanlığın da konuyla ilgili bir uyarısı bulunmuyor.

WhatsApp’tan gönderilen ’Papa’nın Dansı’ isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Haberin Videosu :

Anlık mesajlaşma uygulamasıWhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
Etiketler : Papa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan’dan çok önemli açıklama Haberler
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan'dan çok önemli açıklama
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Haberler
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
İspanya’da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı Haberler
İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haberler
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?

Son Dakika Güncel Haberleri

14:01: Çukurova dezenfekte ediliyor - Haber 14:01: NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi dezenfekte edildi - Haber 14:00: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,... - Haber 14:00: Evde kalıp, kitap okuyarak meydan okuyorlar - Haber 14:00: Ünlü oyuncu evden çıkamayan yaşlılara yardım etti - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading