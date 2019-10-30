WhatsApp'tan İsrailli casus yazılım şirketi NSO'ya dava

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, 20 ülkede aralarında gazeteciler, insan hakları aktivistleri, siyasi muhalifler ve diplomatların bulunduğu 1.400 kişinin telefonlarını hedef alan siber saldırılar nedeniyle, İsrailli casus yazılım şirketi NSO Group'a dava açtı.

ABD'nin San Francisco kentinde açılan davada NSO, kullanıcıların telefonlarına sızabilmeleri için istihbarat servislerine yardımcı olmakla suçlanıyor.

Dava dosyasında bu yazılımın 20 ülkede kullanıldığı belirtilmesine rağmen sadece Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in adı geçiyor.

Dava başvurusunda NSO'nun açtığı kullanıcı hesaplarıyla Nisan sonu ve Mayıs ortasında WhatsApp server'larına kötücül yazılım yerleştirdiği savunuldu ve bu şirketin daimi olarak hizmetlerinden yararlanmasının engellenmesi talep edildi.

2014'te Facebook'un satın aldığı WhatsApp'ın açıklamasında şirketin ilk kez böyle bir dava açtığı belirtiliyor.

'Cemal Kaşıkçı cinayetinde de kullanıldı' iddiası

İngiliz Independent haber sitesi, bu yazılımın Cemal Kaşıkçı'nın geçen yıl Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinde de rolü olduğu iddialarına gönderme yaparak Suudi gazetecinin arkadaşı Ömer Abdülaziz ve altı gazeteci ve aktivistin NSO'ya İsrail ve Kıbrıs'ta dava açtığını hatırlattı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) de açtığı davada İsrail Savunma Bakanlığı'ndan şirketin yazılım ihracatı ruhsatını iptal etmesini talep etmişti.

Guardian gazetesi, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki bir dizi insan hakları ihlalinde NSO'nun casus yazılımının suçlandığını belirtti.

NSO: 'Yazılım binlerce hayat kurtardı'

NSO iddiaları reddetti. Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"NSO'nun tek amacı ruhsatlı istihbarat servisleri ve kolluk güçlerine terör ve ağır suçlarla mücadelelerinde teknoloji sağlamaktır. Teknolojimiz insan hakları aktivistleri ve gazetecileri hedef almak için tasarlanmamış, geçmiş yıllarda binlerce kişinin hayatını kurtarmıştır."

"Güçlü şekilde şifrelenen platformlar, kriminal faaliyetlerini gizlemek için sıklıkla pedofil şebekeleri, uyuşturucu çeteleri teröristler tarafından kullanılmaktadır. Bu gelişmiş teknoloji olmasaydı, kolluk güçleri inanılmaz engellerle karşılaşacaktı. NSO'nun teknolojileri bu soruna orantılı ve yasal çözümler sunmaktadır."

Bu yılın başlarında sermaye şirketi Novalpina Capital tarafından satın alınan şirket, Pegasus adlı yazılımının Avrupa'daki bir stadyuma düzenlenmesi planlanan bir saldırının engellenmesine ve Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun yakalanmasına katkıda bulunduğunu söylüyor.