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WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde sıkça meydana gelen asılsız mesajlar zincirinin önüne geçmek adına mesajlarda kısıtlamaya gitti. Kullanıcılar bundan böyle her bir sohbette sadece bir kez mesaj iletebilecek.

07.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:10

Dünya çapında 2 milyardan fazla insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının yarattığı bilgi kirliliğini engellemek için radikal bir karar aldı. WhatsApp, bundan böyle her bir sohbette kullanıcılarına sadece tek bir mesaj iletme kısıtlaması getirdi.

"BU TÜR MESAJLAR YAVAŞLATILMALI"

Dünya çapında 70 binden fazla insanın öldüğü koronavirüs ile ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçmek için böyle bir adım atıldığı açıklanırken, "Biz, kişisel bir mesajlaşma platformu olarak bu tür mesajların yavaşlatılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı.

ÖNCEDEN 5 MESAJA MÜSAADE EDİLİYORDU

Koronavirüs salgınının başladığı günden beri bu tür mesajların arttığına dikkat çekildi. Eskiden kullanıcıların bu tür 5 mesajı paylaşmasına izin veriliyordu.

WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor
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