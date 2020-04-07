WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor

Dünya çapında 2 milyardan fazla insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının yarattığı bilgi kirliliğini engellemek için radikal bir karar aldı. WhatsApp, bundan böyle her bir sohbette kullanıcılarına sadece tek bir mesaj iletme kısıtlaması getirdi.

"BU TÜR MESAJLAR YAVAŞLATILMALI"

Dünya çapında 70 binden fazla insanın öldüğü koronavirüs ile ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçmek için böyle bir adım atıldığı açıklanırken, "Biz, kişisel bir mesajlaşma platformu olarak bu tür mesajların yavaşlatılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı.

ÖNCEDEN 5 MESAJA MÜSAADE EDİLİYORDU

Koronavirüs salgınının başladığı günden beri bu tür mesajların arttığına dikkat çekildi. Eskiden kullanıcıların bu tür 5 mesajı paylaşmasına izin veriliyordu.