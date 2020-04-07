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WhatsApp'tan Sık Paylaşılan Mesajlara Sınırlama!

WhatsApp şu sıralar sıklıkla maruz kaldığımız bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek adına yeni bir adım attı. İşte detaylar!

Mesajlara Sınırlandırma Geldi!

Covid-19 küresel ölçekte daha yaygın hale geldikçe bilgi kirliliği daha yoğun bir şekilde yaşanıyor.

07.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:51
WhatsApp'tan Sık Paylaşılan Mesajlara Sınırlama!
WhatsApp şu sıralar sıklıkla maruz kaldığımız bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek adına yeni bir adım attı. İşte detaylar!

Mesajlara Sınırlandırma Geldi!

Covid-19 küresel ölçekte daha yaygın hale geldikçe bilgi kirliliği daha yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bu noktada yanlış bilgilerin ve sahte haberlerin önüne geçmek isteyen WhatsApp, sık sık iletilen mesajların iletimine sınırlama getirdi.

Bu kapsamda toplam iletim sayısı beşin üstünde olan bir mesaj, yalnızca tek kişiye iletilebilecek. Bu sayede bilginin geçiş hızının yavaşlatılması hedefleniyor. Platform, normal şartlarda herhangi bir mesajı 256 kişiye kadar iletebilmeye olanak sunuyordu.

Söz konusu özelliğin şu sıralar deneme aşamasında olduğunu belirtelim. Yani henüz her kullanıcı için geçerli değil. Buna karşın ilerleyen dönemlerde daha geniş bir kitleye yayılmasını bekleyebiliriz.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru bir adım olmuş mu? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››WhatsApp'tan Sık Paylaşılan Mesajlara Sınırlama! - Haberler

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