WhatsApp, Windows Mobile işletim sistemli akıllı telefonlardan kaldırılıyor

Apple İOS ve Android gibi platformlarda hayli popüler olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp,bir işletim sisteminden daha kaldırılıyor. Bunun dışında WhatsApp, Microsoft'un Windows Mobile işletim sistemlerinde de kullanılmaya devam ediyor. Ancak WindowsArea'nın sızdırdığı bilgilere göre, Whatsapp uygulaması Windows Mobile işletim sistemlerinden kaldırılıyor.

16 ARALIK'TAN İTİBAREN KALDIRILACAK

WindowsArea'nın sızdırdığı bilgilere göre, Windows Mobile işletim sistemine sahip akıllı telefonlar için çıkartılan Windows Mobile için WhatsApp uygulaması, 16 Aralık tarihinden itibaren Windows Store'dan kaldırılacak. Böylece, Windows Store üzerinden WhatsApp'ı indirmek mümkün olmayacak. Ancak halihazırda yüklü bir WhatsApp uygulaması varsa kullanılmaya devam edilecek. WhatsApp, uygulamayı mağazadan kaldırdıktan sonra ise güncelleme desteğini de kesecek.

BÜYÜK UMUTLAR BAĞLANAN BİR İŞLETİM SİSTEMİYDİ

Windows Mobile Microsoft'un büyük umutlar bağladığı bir işletim sistemiydi hatta son çıkan Windows 10 Mobile ile de firma hala umutlarını sürdüyor olsa da görünen köy kılavuz istemiyor. İOS ve Android piyasada çok yüksek yüzdelerde var olmaya devam ediyor. Hal böyle olunca, WhatsApp gibi uygulama geliştiricileri de kullanıcılarına hitap etmeyen işletim sistemlerinden uygulamalarını teker teker kaldırıyor.