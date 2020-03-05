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When Lambs Become Lions Filmi

When Lambs Become Lions filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. When Lambs Become Lions filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:01When Lambs Become Lions Filmi
ormanlarında, küçük bir fildişi tüccarının büyük şirketler karşısında ayakta kalmak mücadelesinin ele alındığı belgeselin yönetmenliğini Jon Kasbe yapıyor.


Yönetmen: Jon Kasbe
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: When Lambs Become Lions
Yapımcı Firma: The Documentary Group
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 79 dk.
Dağıtıcı Firma: Oscilloscope Laboratories
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kenya, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 18:18:38