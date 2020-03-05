When Lambs Become Lions Filmi

Kenya ormanlarında, küçük bir fildişi tüccarının büyük şirketler karşısında ayakta kalmak mücadelesinin ele alındığı belgeselin yönetmenliğini Jon Kasbe yapıyor.Yönetmen: Jon KasbeFilmin Türü: BelgeselOrijinal Adı: When Lambs Become LionsYapımcı Firma: The Documentary GroupYapım Yılı: 2018Yapım Ülkesi: ABDOrijinal Dili: İngilizceFilmin Süresi: 79 dk.Dağıtıcı Firma: Oscilloscope Laboratories Vizyon Tarihi: 01.01.2070When Lambs Become Lions Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.