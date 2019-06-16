16.06.2019 11:02
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Whipple yöntemi kanser hastaları için umut oluyor

Whipple yöntemi kanser hastaları için umut oluyor

Aydın Devlet Hastanesi'nde pankreas kanseri nedeniyle başvuran Y.H.'nin tedavisi, Gastroentroloji Cerrahı Op. Dr. İlter Kırmızı ve ekibi tarafından whipple tekniği ile yapılan ameliyatla gerçekleştirildi.

Aydın Devlet Hastanesi'nde pankreas kanseri nedeniyle başvuran Y.H.'nin tedavisi, Gastroentroloji Cerrahı Op. Dr. İlter Kırmızı ve ekibi tarafından whipple tekniği ile yapılan ameliyatla gerçekleştirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. İlter Kırmızı, kanser türleri arasında ciddi bir belirti vermeden çok sinsi ilerlemesi ile bilinen pankreas kanserinin cerrahi tedavisinde kullanılan 'Whipple' tekniğinin hastalar için umut olduğunu söyledi. Bu yöntemle yapılan ameliyatın pankreas kanseri hastaların yaşam süresini uzattığını belirten Kırmızı, "Özellikle erken evrelerde belirti vermeyen bu kanser türünde, karın ağrısı, kilo kaybı ve sarılık gibi belirtilerle hastaneye başvuran hastalarda genelde pankreas kanseri çok ileri evreye gelmiş bulunmaktadır. Bu aşamada pankreas kanserinde hiç vakit kaybetmeden ameliyatla tümörü tamamen çıkarmak, tümörün başka yerlere sıçramaması için tek seçenek olmaktadır. Pankreasın baş ve boyun kısmı ile birlikte safra yollarının on iki parmak bağırsağının tamamı ve midenin bir kısmını da içine alarak tümörel kitlenin tamamen çıkarılması şeklinde yapılan Whipple ameliyatı, pankreas kanserli hastanın yaşam kalitesini yükseltmekte ve yaşam süresini uzatmaktadır. Hastanemizde ilk kez benzer şikayetlerle yaptığı başvuru sonrası hastaya pankreas kanseri tanısı konularak uygulanan ve cerrahinin en büyük ameliyatlarından biri olan Whipple ameliyatı başarı ile uygulanarak tedavisi yapılan hastamız cerrahi şifa ile taburcu edilmiştir" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Aydın Devlet Hastanesi, Güncel

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