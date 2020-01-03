White Horse isimli bar, sadece deplasman taraftarları için hizmet veriyor

İngiltere League One ekiplerinden Wycombe'un stadı Adams Park'a 30 dakikalık mesafede bulunan White Horse isimli bar, deplasmana gelen taraftarlar için ilgi odağı oldu. Barın en önemli özelliği, sadece gece değil gündüz saatlerinde de dansçı kadınlara sahip olması.

Barda, öğle yemeğinden itibaren dansçı kadınlar bazı gösteriler sergilerken, gösterisi olmayan kadınlar ise müşterilerle futbol ve hayata dair sohbetler ediyor ve bara 18 yaşından küçüklerin girmesi yasak.

"KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSEDİYORLAR"

İşletme sahibi Alistair Watts, kendilerini deplasman takımı taraftarlarının barı olarak tanımladı ve "Böylece Wycombe Wanderers taraftarının hiçbir taşkınlığına maruz kalmadan, burada kendilerini müthiş güvende hissediyorlar" ifadelerini kullandı.

"DİĞER STATLARIN YAKINLARINDA DA OLMALI"

Diğer takımların statlarına yakın yerlerde de bu tarz işletmelerin olmasını savunan Watts, "Dansçılarımız çok popüler. Diğer takımların statlarının çevresinde de bu tarz mekanlar olmasını savunuyorum uzun süredir. En çok katılımı da Portsmouth ve Oxford taraftarından aldık" dedi.

"GÜZEL KADINLARLA SOHBET ETMENİN NERESİ SEVİLMEZ Kİ?"

Her şeyi yasal olarak gerçekleştirdiklerini belirten işletme sahibi, "Wycombe Bölge Konseyi'nden gerekli izinleri aldık. Bu dönemde yaptıklarınıza dikkat etmelisiniz. Dansçı kadınlarla daha önce yaşanan tatsızlıklar artık geride kaldı. Bir bardak içki ve güzel kadınlarla sohbet etmenin neresi sevilmez ki?" şeklinde konuştu.