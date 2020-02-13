Whitefest 2020 meşaleler ve havai fişekler eşliğinde sonlandı

11 GÜNLÜK WHITEFEST MARATONU COŞKULU PARTİLER VE ALYA KONSERİ İLE SONA ERDİ

Akşam saatlerinde Toyota'nın katkılarıyla''Banabak After Ski Party''de sahne alan rapin asi çocuğu Şehinşah, Pirana şarkısı ile Whitefest gençliğini selamladı. ''Dünya'dan Atlas'a''''Bahaneleriniz'' ve ''Yak Yak Yak'' gibi illere pelesenk olan şarkılarını peş peşe seslendiren rapçi Şehinşah, yanan meşhaleler eşliğinde sahnesini sonlandırdı.

ALYA YÜREK HOPLATTI

GENÇ SANATÇIDAN ''NABIZ KONTROL'' UYARISI

Festivalin son gecesinde Karinna Event Hall sahnesinde müzikseverlerle buluşan genç sanatçı Alya, finale yakışır bir performansla etkinlik alanını ayağa kaldırdı. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle sahnede adım atmadık yer bırakmayan güzel sanatçı "Daha önce sahnemi izlemeyenler için minik bir uyarı... Zaman zaman nabzınızı kontrol edin. Muhtemelen başınız dönecek." dedi.

Şarkılarıyla olduğu kadar güzelliğiylede dikkat çeken Alya, sahne için tercih ettiği süper mini elbisesiyle de yürek hoplattı.

İki saat süren sahnesini alkışlar eşliğinde noktalayan Alya, yoğun istek üzerine sahneye bir kez daha dönerek "Yalnızlık Senfonisi" şarkısına bis yaptı...