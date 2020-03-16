WHO: "24 saatte korona virüsünden 343 kişi öldü"
Korona virüsü yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde son 24 saatte korona virüsünden 343 kişi hayatını kaybettiği ve 11 bin vak'a daha görüldüğünü açıkladı.
16.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:56
Korona virüsü yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde son 24 saatte korona virüsünden 343 kişi hayatını kaybettiği ve 11 bin vak'a daha görüldüğünü açıkladı.
Korona virüs dünya çapında hızlı yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), güncel ve resmi istatistiklere dayandırarak yaptığı açıklamada, dünya genelinde son 24 saatte korona virüsü nedeniyle 343 kişi daha hayatını kaybetti. Verilere göre, 11 bin yeni vaka daha doğrulandı.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada son 24 saat yeni vak'a sayısıyla birlikte toplam vak'a sayısı 170 bin 30'a yükseldi. Ölü sayısı ise 6 bin 524'e ulaştı. - CENEVRE
Korona virüs dünya çapında hızlı yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), güncel ve resmi istatistiklere dayandırarak yaptığı açıklamada, dünya genelinde son 24 saatte korona virüsü nedeniyle 343 kişi daha hayatını kaybetti. Verilere göre, 11 bin yeni vaka daha doğrulandı.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada son 24 saat yeni vak'a sayısıyla birlikte toplam vak'a sayısı 170 bin 30'a yükseldi. Ölü sayısı ise 6 bin 524'e ulaştı. - CENEVRE
Kaynak: İHA
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Güncel
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