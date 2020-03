WHO: "Avrupa, koronanın merkezi haline geldi"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa 'nın Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgının merkezi haline geldiğini açıkladı.Çin'de ortaya çıkan kısa sürede Orta Doğu'ya, Avrupa'ya ve Afrika ülkelerine sıçrayan korona virüsü hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de Avrupa'nın korona virüsü salgının merkezi haline geldiğini duyurdu. Basın toplantısında konuşan WHO Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus trajik bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Dr Tedros, Birleşmiş Milletler'in dayanışma planı başlattığını ifade etti.Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgınında bugüne kadar 3 bin 177 kişi hayatını kaybetti. Çin'den sonra en fazla can kaybının yaşandığı ülke ise İtalya oldu. Avrupa'da en fazla etkilenen İtalya'da bin 10 kişi korona virüsü sonucu hayatını kaybetti. - CENEVRE

Kaynak: İHA