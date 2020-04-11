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WHO'dan Japonya'ya korona virüs uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Michael Ryan, Japonya'da korona virüsünün yayılış rotasının belirlenemediği bölgelerde salgını önlemek için daha sıkı tedbirlerin gerebileceği uyarısında bulundu.

11.04.2020 08:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:52
WHO'dan Japonya'ya korona virüs uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Michael Ryan, Japonya 'da korona virüsünün yayılış rotasının belirlenemediği bölgelerde salgını önlemek için daha sıkı tedbirlerin gerebileceği uyarısında bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün yayılmaya devam ettiği Japonya'ya Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) uyarı geldi. Dün Cenevre'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşan WHO Acil Durumlar Programı Direktörü Michael Ryan, Japonya'nın enfeksiyon kümelerini tespit etmek için kurduğu özel ekiplerin etkili olduğunu ve virüsün nasıl yayıldığına dair yararlı bilgiler elde ettiğini söyledi. Ancak, son 3 hafta içinde başkent Tokyo dahil büyük şehirlerde artışa geçen ve yayılış rotası belirlenemeyen korona virüsü vakalarını hatırlatan Ryan, salgını önlemek için söz konusu bölgelerde daha sıkı tedbirler gerekebileceği uyarısında bulundu. Ryan, vaka sayısını kontrol altına almak için, test sayısı ve izolasyon gibi önlemlerin artırılabileceğini belirtti.

OHAL ilan edilmişti

Japonya'da artan korona virüsü vakaları karşısında hükümet 7 eyalette geçerli olacak şekilde OHAL ilan etmiş, ancak sokağa çıkma yasağı ya da izolasyon gibi zorunlu önlemler yerine halka "evde kalın" çağrısı yapılmıştı. Bazı işletmeler ise kendi inisiyatifleri ile geçici olarak faaliyetlerine ara vermişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Michael Ryan, Japonya, Güncel
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