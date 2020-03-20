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Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini ve aşının 2020'nin son çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını açıkladı.

20.03.2020 16:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:55

Koronavirüsün yankıları sürerken Dünya Sağlık Örgütü (WHO), korona virüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini duyurdu. WHO'nun Rusya Sorumlusu Melita Vujnovic, korona virüsüne karşı 20 aşının dünya çapında geliştirilmesinin sağlandığını açıkladı. Vujnovic, Novosibirsk'te bulunan Rus vektör biyoteknoloji merkezi tarafından oluşturulan bir aşının testlerinin de başladığını söyledi.

2020'NİN DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE HAZIR OLACAK

Bilim insanlarının aşının 2020'nin dördüncü çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını umduğunu açıklayan Vujnoviç, WHO'nun da korona virüsle mücadele çalışmalarının ilerleme hızından memnun olduğunu belirtti. Rus yetkili ayrıca çok sayıda klinik ilaç çalışmasının devam ettiğini ve ilk sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde alınmasının beklendiğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ AŞTI

11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korona virüsü salgın hastalık olarak nitelendirdi. Dünya çapında korona virüsünden 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 245 bin 900'den fazla kişide vak'a görüldü.

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Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi

Kaynak: İHA

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DSÖ '20 koronavirüs aşısı geliştirdik' deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Rusya, Güncel

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