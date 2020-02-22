WHO: Koronavirüs salgınını önlemek için fırsat penceresi daralıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Thedros Adhanom Ghebreyesus, Çin ile ya da diğer doğrulanmış vakalarla net bir ilişkisi olmayan koronovirüs vakalarından kaygı duyduğunu söyledi.

Ghebreyesus, virüsü kontrol altına almak için fırsat penceresinin "daraldığını" vurguladı.

Çinli yetkililer koronavirüs ölümleri ve yeni vakalarda azalma olduğunu söylerken, Güney Kore, İtalya, İran ve diğer ülkelerdeki vakalar artıyor.

WHO Çin dışında, 26 ülkede 1200 vaka görüldüğünü ve 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güney Kore 142 yeni vaka görüldüğünü duyururken, ülkedeki vaka sayısı 346'ya çıktı.

İtalyan haber ajansı Ansa, 78 yaşındaki bir adamın ülkede virüsten ölen ilk hasta olduğunu duyurdu.

İtalya daha önce 16 vaka daha görüldüğünü bildirmiş ve sağlık bakanı, etkilenen bölgelerdeki okullar ve iş yerlerinin kapatılacağını ve spor müsabakalarının iptal edileceğini açıklamıştı.

2345 kişinin öldüğü Çin'de ise 78.288 teyitli vak avar. İlk olarak Çin'in Hubei bölgesinde görülen virüs Covid-19 adı verilen bir solunum yolları hastalığına yol açıyor.

WHO Başkanı ne söyledi?

Dr. Tedros, Çin dışındaki koronavirüs vakalarının "görece az" oduğunu ancak enfeksiyonun izlediği yolun kaygı verici olduğunu belirtti.

Tedros "Seyahat ya da teyitli bir vakayla temas gibi net bir epidemiolojik bağlantısı olmayan vakaların sayısından kaygılıyız" dedi ve İran'daki yeni vakaların ve ölümlerin "çok kaygı verici" olduğunu söyledi.

Ancak Tedros, Çin ve diğer ülkelerin önlemlerinin hala bir "mücadele şansı" olduğu anlamına geldiğini belirtti ve ülkelere olası salgınlara karşı daha çok kaynak ayırmaları çağrısında bulundu.

Güney Kore'deki son durum ne?

Vaka sayısı 300'ü aşarken, Başbakan Chung Sye-kyun, kamu sağlığı acil durumu ilan etti.

Ülkenin güneyindeki Daegu ve Cheongdo kentleri "özel bakım bölgeleri" ilan edildi. Daegu'da sokaklar boş.

Başkent Seul'de ise kent merkezindeki gösteriler yasaklandı. Ülkenin ikinci büyük kenti Busan ve Jeju adasında da ilk vakaların görüldüğü bildirildi.

Üç askerde virüs görülmesinin ardından, tüm askeri üsler karantinaya alındı.

Virüsün çıkış noktası olduğuna inanılan bir dini tarikatın 9 bin mensubuna kendilerini karantinada tutmaları çağrısı yapıldı.

İran'daki vakalar

İran'daki salgının kaynağı, başkent Tahran'ın güneyindeki Kum kenti

Kum'da iki kişinin ölümüyle, ölü sayısı dörde yükselirken, ülkede teyit edilmiş toplam 18 vak abulunuyor.

Lübnan'a da Kum'ren gelen 45 yaşındaki bir kadında virüs görüldü. BAE, İsrail ve Mısır da virüs görüldüğünü bildirdi.

Bu arada, Kanadalı yetkililer ülkedeki dokuz teyitli vakadan birinin yakın dönemde İran'dan dönen bir kadın olduğunu açıkladı.

WHO yetkilileri, İran ve Lübnan'da virüsü tespit etme kabiliyetinin bulunduğunu ve WHO'nun ek yardım için bu ülkelerle temas halinde olduğunu açıkladı.

Ancak Dr. Tedros, kuruluşun virüsün daha zayıf sağlık sistemleri olan ülkelere yayılmasından kaygı duyduklarını belirtti.