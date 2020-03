WHO Uyardı: Bu İlacı Bir Süre Kullanmayın

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yaptığı resmi açıklama ile COVID-19 semptomları gösterenlerin bir süreliğine Ibuprofen kullanmamaları gerektiğini söyledi. Ateş düşürücü özelliği bulunan bu ilaç, çeşitli başka rahatsızlıkları olanlar üzerinde kötü etkiler bırakabiliyor.Dün açıklamalar yapan Fransa Sağlık Bakanı Veran, The Lancent isimli akademik dergide yayınlanan bir makaleye dikkat çekmiş ve Ibuprofen kullanılmamasını önermişti. Bugün ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO), benzer bir açıklama yaparak COVID-19 belirtileri gösterenlerin Ibuprofen kullanmamaları gerektiğini kaydetti. Ibuprofen ve diğer NSAID ilaçlar (Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar) herkes için uygun değil ve özellikle astım, kalp ve dolaşım sorunları olan kişilerde yan etkiler ortaya çıkabiliyor.Aslında daha önce çeşitli sağlık kuruluşları internet sitelerinde, "Halihazırda iboprufenin koronavirüsü daha da ağırlaştırabileceğine dair güçlü bir bulgu olmamasına rağmen, doktorunuz size aksini söylemedikçe, koronavirüs semptomları için parasetamol alın" ifadeleri kullanılıyordu. Yapılan son çalışmalar ise bunun tam tersi etkiler doğurabileceğini gösterdi. Koronavirüs belirtileri gösterenler Ibuprofen kullanmasınlarDünya Sağlık Örgütü, COVID-19 semptomları olan kişilerin Ibuprofen almaktan kaçınmasını önerdi. DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, "Hekim onayı olmadan, kendi kendinizi tedavi etmek adına Ibuprofen kullanmayın bu çok önemli. Ibuprofen hekim onayıyla reçete yazılarak kullanılan bir ilaçtır.Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Fakültesi'nden Dr. Charlotte Warren-Gash risk grubundaki hastalar için "İlk tercih olarak parasetamole sadık kalmak mantıklı" diyor.

Kaynak: Tamindir