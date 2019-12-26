Haberler » Teknoloji » Wikipedia - Anayasa Mahkemesi: Erişim engeli hak ihlâli, yasak kaldırılsın - Haberler
BBC

Wikipedia - Anayasa Mahkemesi: Erişim engeli hak ihlâli, yasak kaldırılsın

Anayasa Mahkemesi çokluğuyla, Türkiye'de Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin hak ihlâli olduğuna hükmetti.

26.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:55 Wikipedia - Anayasa Mahkemesi: Erişim engeli hak ihlâli, yasak kaldırılsın

Anayasa Mahkemesi (AYM) oy okluğuyla, 'de Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti.

Mahkeme, erişim engeli kararı veren sulh ceza hakimliğinden yasağın kaldırılmasını istedi.

AYM, Wikipedia'yla ilgili kararını 6'ya karşı 10 oyla aldı.

Wikipedia'ya erişim engeli kararı, "Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması" gerekçesiyle alınmıştı.

Türkiye'de 29 Nisan 2017'de erişime kapatılan Wikipedia, bu kararın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuştu.

Süreç nasıl işledi?

Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı daha önce erişim yasağı nedeniyle AYM'ye bireysel başvuru yapmıştı.

AYM Birinci Bölümü başvuruyu ele almış ancak başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Genel Kurul'a sevkine karar verilmişti.

Wikipedia'nın avukatları, karara karşı itirazda bulunmuş ancak yasak kararı kaldırılmamıştı.

Bunun üzerine Wikipedia'nın hukukçuları, 2017'de yeniden AYM'ye başvurmuştu.

Türkiye'de yasağın kaldırılması için mahkemelere yapılan çok sayıda başvuru ve çağrının yanı sıra, Wikimedia Vakfı da Mart 2018'de "Sizi özlüyoruz Türkiye" kampanyası başlatmıştı.


Anayasa Mahkemesi, Türkiye, Teknoloji
BBC


Teknoloji

Son Dakika Haberleri

19:32   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini avlayanlar aranıyor - Haberler
19:25   TEM'de aracından inen sürücüsün ölümüne neden olan tır şoförü tutuklandı - Haberler
19:23   17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası - Haberler
19:12   Netanyahu, rakibi Saar'a karşı Likud Parti liderliğini korumaya çalışıyor - Haberler
18:54   İlaç kutusunda uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
17:45   Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Haberler
17:29   Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Haberler
16:29   Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti - Haberler
16:05   İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti - Haberler
16:00   Kaymakamdan gönülleri fetheden hareket! Numarasını paylaşıp çağrı yaptı - Haberler
26.12.2019 19:41:21