Wikipedia, Türkiye'deki Erişim Engelini AİHM'e Götürüyor

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'deki erişim engeli ile ilgili iki yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesi sonrası, kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı.

Sitenin yürütücüsü olan Wikimedia Vakfı tarafından yapılan açıklamada, topyekün yasağın, temel bir hak olan ifade özgürlüğüne aykırı olduğu savunuluyor.

TÜRK MAHKEMELERİNE BAŞVURULARIMIZ SONUÇSUZ KALDI

Wikimedia'nın yöneticisi Katherine Maher, erişim engelini AİHM'e taşıma kararının, Türkiye'deki yüksek mahkemelere yapılan başvuruların sonuçsuz kalması sonrası alındığını söyledi.

Perşembe günü başvuru kararını açıklayan Maher, Wikipedia'nın içerik sağladığı tüm dilleri kapsayan yasağın, yakın zamana kadar siteye dünya çapında uygulanan "en geniş kapsamlı yasak" olduğunu da belirtti.

Çin, Mayıs ayı başında Wikipedia'ya uyguladığı erişim engelini, mevcut tüm dilleri kapsayacak şekilde genişletmişti.

YASAK İKİ İÇERİK NEDENİYLE GETİRİLDİ

Sitenin kurucusu Jimmy Wales de yaptığı açıklamada Türk ve Çin hükümetlerinin kararından "derin üzüntü" duyduğunu söyledi.

Türkiye 2017 yılının Nisan ayında siteye erişim engeli uygulamaya başladı. Wikimedia'nın açıklamasına göre yasak, "Suriye iç savaşı" ile "devlet destekli terörizm" ile ilgili içeriklerin, Türk yetkililer tarafından kaldırılması talebi sonrası geldi.

Site yöneticileri, söz konusu içeriklerin, "daha tarafsız bir dil kullanılarak başka kaynaklarca genişletildiğini" ancak engelin kaldırılmadığı açıklandı.