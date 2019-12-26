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Wikipedia'ya erişim yasağıyla ilgili bireysel başvuruda ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruda, oy çokluğuyla ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

26.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:22 Wikipedia'ya erişim yasağıyla ilgili bireysel başvuruda ihlal kararı
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, internet ansiklopedisi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime kapatılması nedeniyle yapılan bireysel başvuruda, oy çokluğuyla ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
İnternet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, Wikipedia isimli internet sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddia edildi.
Başvuruyu görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. İhlal kararının 6'ya karşı 10 üyenin oyuyla alındığı öğrenildi.
Siteye erişim, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı" gerekçesiyle 29 Nisan 2017'de engellenmişti.

Anayasa Mahkemesi, Güncel

Kaynak: AA

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