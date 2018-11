'Wıld Edens: Turkey' Belgeselinin Galası Ankara'da Gerçekleşti

'WILD EDENS: TURKEY' İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye'nin eşi benzeri olmayan doğal yaşam alanlarındaki bitki örtüsü ve hayvanlara odaklanan belgesel film, iklim değişikliğine ve küresel boyutta temiz enerjiye geçiş ihtiyacına dikkat çekmeyi hedefliyor.

Rosatom'un izleyiciyle buluşturduğu film, National Geographic tarafından Aralık ayında Türkiye ile, Afrika ve Avrupa'da bir çok ülkede yayınlanacak.

Bürokrasi, akademi, iş ve medya dünyası 'Wild Edens: Turkey'nin dünya galasında bir araya geldi. Galaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı İbrahim Halil Dere, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun, Akkuyu Genel Müdürü Yuriy Galanchuk, Rosatom Şirket Geliştirme ve Uluslararası Ticari İlişkiler Birinci Başkan Yardımcısı Kirill Komarov, belgesel filmin yönetmeni Andrew Zikking katıldı. Ayrıca, galada yer alan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerini temsil eden bitkilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pursaklar Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne dikilmek üzere öğrencilere hediye edilmesi hoş bir sürpriz yarattı.

Serinin ikinci filmi olan 'Wild Edens: Turkey', tiyatro sanatçısı Erdal Küçükkömürcü'nün seslendirmesiyle, televizyonda yayınlanmadan önce izleyicilerle buluştu. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın sunuculuğunu üstlendiği galada, 'Wild Edens: Turkey' belgeseli izleyicilerden büyük beğeni gördü. Türkiye'nin 7 bölgesinin eşsiz coğrafyasında yer alan hayvan ve bitkilere odaklanan belgesel, Kars sulak arazisi, Mersin bölgesi ve Akdeniz kıyı şeridini de kapsayan alanlarda çekildi.

KOMAROV: "GEZEGENİMİZİ KURTARIRKEN HER BİRİMİZİN KATILIMI ÖNEMLİ"

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'yi yapan Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Şirket Geliştirme ve Uluslararası Ticari İlişkiler Birinci Başkan Yardımcısı Kirill Komarov, Wild Edens Projesi ile ilgili şunları söyledi:

"Çevresel sorunlar Rosatom'un gündeminde büyük bir yer kaplıyor. Sadece temiz ve sürdürülebilir enerji sağlamakla kalmıyor, gezegenimizin korunmasına yönelik girişimlere de destek veriyoruz. Ancak, kendi çabalarımıza ek olarak, gezegenimizin karşı karşıya kaldığı bu sorunların dünya çapındaki görünürlüğünü de arttırmayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda Wild Edens Projesi ile uluslararası toplumun dikkatini doğanın zengin güzelliğine çekmek istiyoruz. İkinci olarak, bu ortamın insan faaliyetlerinin yıkıcı sonuçlarının kurbanı olabileceğini hatırlatmak isteriz. Filmimiz, ekosistemin hassaslığını ve gezegenimizi kurtarırken her birimizin katılımının önemini ortaya koyuyor."

BAKIR: "PROJENİN PARÇASI OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

National Geographic Türkiye Satış ve Proje Direktörü Can Bakır ise 'Wild Edens: Turkey'in dünya galası için bir arada bulunmaktan ve projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Bakır, "Belgeselde bu ülkede yaşayan bizlerin bile hiç görmediği, Türkiye'nin saklı kalmış cennetlerine şahit olacağız. Bu programı mümkün kılan Rosatom'u ve prodüksiyonu için Off The Fence'i tebrik ediyorum" dedi.

PINTO: " HEPİMİZİN KARŞI KARŞIYA OLACAĞI RİSKLERİ VURGULUYOR"

Wild Edens Proje Elçisi Freida Pinto ise gönderdiği video mesajda, "Projenin birçok nedenden dolayı çok önemli olduğuna inanıyorum. Önemli; çünkü dünyanın, uzun yıllar boyunca insan gözlerinden saklanmış olan güzelliğini gösteriyor. Önemli; çünkü Wild Edens, iklim değişikliğine dikkat etmediğimiz taktirde; hepimizin karşı karşıya olacağı riskleri vurguluyor" dedi.

ZIKKING: "TÜRKİYE'NİN ŞAŞIRTICI VAHŞİ YAŞAMINI YANSITMAYA ÇALIŞTIK"

'Wild Edens: Turkey' belgesel filminin prodüktörlüğünü gerçekleştiren Off The Fence'den Yönetmen Andrew Zikking ise, "Bu film, iklim değişikliği konusunu vurgulayan Wild Edens kampanyasının bir parçası olsa da, sadece doğal yaşam alanındaki tahribatı veya çevresel hasarı konu almadı. Türkiye'nin şaşırtıcı vahşi yaşamını yansıtmaya çalışırken, aynı zamanda nelerin kaybedilebileceğini de ortaya koyduk. Bu kırılgan ekosistemlerin öyküsünü, Türkiye'nin en tehlike altındaki türleri üzerinden anlatmak istedik" şeklinde anlattı.

KILIÇ: "ÇOK DEĞERLİ BİR ÇALIŞMA"

Galanın sunuculuğunu gerçekleştiren Oyuncu Serhat Kılıç ise, "Wild Edens projesi, iklim değişiklikleri meselesinin yakın gelecekte sebep olabileceği riskleri hatırlatması ve alınması gereken önlemlerin altını çizmesi açısından çok değerli, iyi niyetli ve bir profesyonel çalışma" değerlendirmesinde bulundu.