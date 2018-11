Wild Edens: Turkey' Dünya Galası Ankara'da Yapıldı

23 Kasım 2018 Cuma 16:22



23 Kasım 2018 Cuma 16:22

TÜRKİYE'nin doğal yaşam alanlarındaki hayvanlara ve bitki örtüsüne odaklanan, iklim değişikliğine ve temiz enerji ihtiyacına dikkat çekmeyi hedefleyen ' Wild Edens: Turkey' (Vahşi Cennetler: Türkiye ) belgeselinin galası Ankara Cermodern'de gerçekleştirildi.'Wild Edens: Turkey'nin Dünya galasına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı İbrahim Halil Dere, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun Akkuyu Genel Müdürü Yuriy Galanchuk, Rosatom Şirket Geliştirme ve Uluslararası Ticari İlişkiler Birinci Başkan Yardımcısı Kirill Komarov, belgesel filmin yönetmeni Andrew Zikking katıldı.'BELGESEL TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDE ÇEKİLDİ'Sunuculuğunu Serhat Kılıç 'ın yaptığı galada, 'Wild Edens: Turkey' belgeseli izleyicilerle buluştu. Tiyatro sanatçısı Erdal Küçükkömürcü 'nün seslendirdiği belgesel Türkiye'nin 7 bölgesinin renkli coğrafyasında yer alan hayvan ve bitkilere odaklanan belgesel, Kars sulak arazisi ve Akdeniz kıyı şeridini de kapsayan alanlarda çekildi.KOMAROV: GEZEGENİMİZİ KURTARIRKEN HER BİRİMİZİN KATILIMI ÖNEMLİTürkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'yi yapan Rosatom Şirket Geliştirme ve Uluslararası Ticari İlişkiler Birinci Başkan Yardımcısı Kirill Komarov, Wild Edens Projesi ile ilgili şunları söyledi:"Çevresel sorunlar Rosatom'un gündeminde büyük bir yer kaplıyor. Sadece temiz ve sürdürülebilir enerji sağlamakla kalmıyor, gezegenimizin korunmasına yönelik girişimlere de destek veriyoruz. Ancak, kendi çabalarımıza ek olarak, gezegenimizin karşı karşıya kaldığı bu sorunların dünya çapındaki görünürlüğünü de arttırmayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda Wild Edens Projesi ile uluslararası toplumun dikkatini doğanın zengin güzelliğine çekmek istiyoruz. İkinci olarak, bu ortamın insan faaliyetlerinin yıkıcı sonuçlarının kurbanı olabileceğini hatırlatmak isteriz. Filmimiz, ekosistemin hassaslığını ve gezegenimizi kurtarırken her birimizin katılımının önemini ortaya koyuyor."BAKIR: BU BELGESEL TÜRKİYE'NİN SAKLI KALMIŞ CENNETLERİNİ ORTAYA ÇIKARIYORNational Geographic Türkiye Satış ve Proje Direktörü Can Bakır ise, 'Wild Edens: Turkey'in Dünya galası için bir arada bulunmaktan ve projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Bakır, "Belgeselde bu ülkede yaşayan bizlerin bile hiç görmediği, Türkiye'nin saklı kalmış cennetlerine şahit olacağız. Bu programı mümkün kılan Rosatom'u ve prodüksiyonu için Off The Fence'i tebrik ediyorum" dedi. - Ankara