Wild Mountain Thyme Filmi

Anthony, babası tarafından sürekli aşağılanan genç bir adamdır. Rosemary ise henüz küçük bir çocukken Anthony ile ettiği kavga sonucu ona kin güden genç bir kadındır. İrlanda’nın kırsalında yaşayan iki gencin aileleri toprak davası yüzünden birbirlerine düşmandır. Anthony ve Rosemary’nin yolları yıllar sonra yeniden kesiştiğinde, birbirlerine geçmişte hissettikleri duygulardan farklı şeyler hissetmeye başlar.Yönetmen:
John Patrick ShanleySenaryo:
John Patrick ShanleyOyuncular:
Emily Blunt, Jon Hamm, Jamie Dornan, Christopher Walken, Dearbhla Molloy, Lydia McGuinness, Danielle Ryan, Abigail CoburnFilmin Türü:
RomantikOrijinal Adı: Wild
Mountain ThymeYapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
08.01.2021 Wild Mountain Thyme Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.