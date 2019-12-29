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Konyaspor, Wilfried Bony'yi transfer ediyor

Süper Lig'de 10 maçtır galip gelemeyen Konyaspor transferde atağa kalktı. Yeşil-beyazlı takım, Wilfried Bony ile anlaşma aşamasına geldi.

29.12.2019 19:23 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:44

Süper Lig'de bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve 15 gol ile ligde en az gol atan ekiplerden olan İttifak Holding , forvet oyuncusu Wilfried Bony ile anlaşmaya yakın.

SÖZLEŞME 1.5 YILLIK

Yeşil-beyazlıların 31 yaşındaki forvet oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fildişi Sahilli golcü oyuncu son olarak 2019 yılının Temmuz ayında İngiltere Championship takımlarından Swansea'de forma giymiş ve oynadığı 7 maçta 1 gol kaydetmişti.

MANCHESTER CİTY'DE DE OYNADI

Kariyerinde Manchester City, Stoke City, Vitesse gibi takımlarda da forma giyen Fildişi Sahilli tecrübeli golcünün daha önceki transfer dönemlerinde ismi sıkça İstanbul'un 3 büyük takımı ile de geçmişti.

Konyaspor, Wilfried Bony'yi transfer ediyor

İttifak Holding, Wilfried Bony, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA


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