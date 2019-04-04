Willem II, Beşiktaş'tan Kiraladığı Aras Özbiliz'in Sözleşmesini Feshetti!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Hollanda ekibi Willem II'ye kiraladığı Aras Özbiliz, yeni takımında da tutunamadı. Takımının Fortuna Sittard'ı 3-2 yendiği maçta oyuna girmeyi reddeden ve kadro dışı bırakılan Ermeni futbolcunun sözleşmesi bugün resmen feshedildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Willem II'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Oyuncuyla yapılan görüşmenin ardından her iki taraf için de en doğru kararın yolların ayrılması olduğuna karar verilmiştir. Kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar Aras." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ İLE 2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Sezon sonunda yeniden Beşiktaş'a dönecek olan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Siyah Beyazlı kulüple 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor. Aras, Willem II formasıyla çıktığı 18 maçta 2 kez fileleri havalandırırken 2 de asist kaydetmişti.

(Fanatik)