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Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi

Bu yıl 29 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Wimbledon Tenis Turnuvası, koronavirüs salgını sebebiyle 28 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

01.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:37
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi

Koronavirüs salgını spor müsabakalarını engellemeye devam ediyor. Tenis sezonunun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon, 2020 yılında oynatılmayarak 2021'e ertelendi.

Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu yılki turnuvanın 28 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihine ertelendiği duyuruldu.

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Tenis, Spor
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Haberler ›› Spor ››Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi - Spor
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