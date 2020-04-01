Wimbledon'a koronavirüs engeli
Wimbledon Tenis Turnuvası, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez iptal edildi134 yıldır düzenlenen ve bu yıl da 28 Haziran tarihinde yapılması planlanan turnuvanın, koronavirüsten dolayı halk sağlığını tehlikeye atmamak için iptal edildiği açıklandı.
01.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:22
Wimbledon Tenis Turnuvası, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez iptal edildi
134 yıldır düzenlenen ve bu yıl da 28 Haziran tarihinde yapılması planlanan turnuvanın, koronavirüsten dolayı halk sağlığını tehlikeye atmamak için iptal edildiği açıklandı.Organizasyonun 28 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceği bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler: Spor