Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Wimbledon, bu yıl düzenlenmeyebilir

Toprak kort sezonunun bitimine kadar tenis takviminde yer alan bütün organizasyonlar iptal edildi veya ertelendi.

01.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 00:04
Wimbledon, bu yıl düzenlenmeyebilir
Toprak kort sezonunun bitimine kadar tenis takviminde yer alan bütün organizasyonlar iptal edildi veya ertelendi. Çim kort sezonunda ise şimdilik bir belirsizlik hâkim. 29 Haziran’da başlaması planlanan Wimbledon’ın geleceği de bu belirsizliklerden biri.

Geçtiğimiz günlerde konuya dair Sky Sports’a açıklamalarda bulunan Almanya Tenis Federasyonu Dirk Hordorff’a göre iptal kararı gelebilir. Yani, Roland-Garros’ta olduğu gibi bir erteleme kararı şimdilik söz konusu değil.

Hordorf, konuya dair şunları söyledi: “Wimbledon organizasyon kurulu Çarşamba günü bir kurul toplantısı yapacak. Nihai karar orada verilecek. Fakat şu an için önümüzde iptal kararı var. 2020 boyunca bu turnuvayı düzenlemeyi planlamıyoruz. Bildiğiniz gibi Wimbledon, en fazla seyircinin geldiği turnuva. Binlerce insanın seyahat edip turnuvaya gelmesi pek gerçekçi değil. Çim üzerinde oynamanın getirdiği lojistik sorunlar nedeniyle turnuvada erteleme kararının verileceğini düşünmüyorum.”

Kaynak: EuroSport.com



Etiketler: Çocuk İzleme Merkezi, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Wimbledon, bu yıl düzenlenmeyebilir - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Fransa yasta! Eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Fransa yasta! Eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Ricardo Quaresma’dan Rüştü Reçber’e destek Spor
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber'e destek
İtalyan basınına konuşan Lucescu, Beşiktaş için tarih verdi Spor
İtalyan basınına konuşan Lucescu, Beşiktaş için tarih verdi
Rüştü Reçber’in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi Spor
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi
Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat: Samandıra’yı özledim Spor
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat: Samandıra'yı özledim
Everton, Cenk Tosun’un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Spor
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Umut Nayir, Galatasaray’a attığı golü anlattı: Benim için çok özeldi Spor
Umut Nayir, Galatasaray'a attığı golü anlattı: Benim için çok özeldi
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda Spor
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda

Son Dakika Spor Haberleri

00:46: Marsilya eski başkanı Pape Diouf corona virüse yenildi - Spor 00:22: Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 liralık... - Spor 00:04: “Serie A bu sezon bir daha oynanmayabilir” - Spor 00:04: Ligue 1 Notları | Beklentilerin üstüne çıkanlar - Spor 00:04: Wimbledon, bu yıl düzenlenmeyebilir - Spor 23:55: Marsilya'nın eski başkanı Pape Diouf, koronavirüse yenik düştü - Spor 23:03: Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz - Spor 23:02: ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok - Haber 22:48: Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum - Spor 22:07: Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız - Spor 21:27: Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum - Spor