Wimbledon günlüğü #1

Sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon sürprizlerle başladı. Turnuvanın ilk gününde hem erkekler hem de kadınlar ana tablosunun birkaç önemli ismi uğradıkları şok mağlubiyetlerle turnuvaya havlu attı.



Wimbledon'a 7 numaralı seribaşı olarak gelen Stefanos Tsitsipas, dünya 89 numarası Thomas Fabbiano'ya 4-6, 6-3, 4-6, 7-6 ve 3-6'lık setlerle yenilerek ilk günün en büyük hayal kırıklığına imza attı. Bu sezon oldukça formda gözüken ve geride kalan iki Grand Slam'deki performansıyla da beğeni toplayan Yunan oyuncu, geçtiğimiz yıl üçüncü turda yendiği rakibi karşısında bu kez korttan boynu bükük ayrılan taraf oldu.



Erkekler ana tablosunda bir diğer erken veda Alexander Zverev'den geldi. 6 numaralı seribaşı Alman raket, Grand Slam'lerdeki tanınmaz görüntüsünü 2019 Wimbledon'a da taşıyarak henüz ilk turda dünya 124 numarası Jiri Vesely'ye 6-4, 3-6, 2-6 ve 5-7'lik setlerle mağlup oldu. Zverev maç sonrası yaptığı açıklamada, oyun seviyesinden ziyade mental anlamda bir düşüş yaşadığını itiraf ederek kortta öz güven eksikliği yaşadığını belirtti.



2014 Wimbledon'da yarı final oynayan Grigor Dimitrov da bu yıl turnuvada ilk turun ötesine geçemeyen isimlerden biri. Son dönemdeki düşük formu nedeniyle bu yıl turnuvaya seribaşı olarak gelemeyen Bulgar tenisçi, dünya 84 numarası Corentin Moutet'ye 6-2, 6-3, 6-7, 3-6 ve 1-6'lık setlerle yenildi ve kariyerinde ilk kez setlerde 2-0 öne geçtiği bir maçtan mağlubiyetle ayrılmış oldu.



Kadınlarda ise ilk günün en büyük sürprizine, Naomi Osaka'yı mağlup eden Yulia Putintseva imza attı. Dünya 2 numarasını 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup eden Kazak tenisçi adını ikinci tura yazdırırken, antrenörü Sasha Bajin ile yollarını ayırdıktan sonra performansında ciddi bir düşüş gözlenen Naomi Osaka ise son aylarda hayal kırıklığı yaratan sonuçlarına bir yenisini eklemiş oldu.



Wimbledon'ın ilk günü, aynı zamanda bir peri masalına ev sahipliği yaptı. 15 yaşında kariyerinin ilk Wimbledon ana tablo maçına çıkan Cori Gauff, daha önce bu turnuvada beş kez şampiyonluğa ulaşmış Venus Williams'ı 6-4'lük iki setle mağlup ederek kariyerinde unutulmaz bir galibiyete imza attı.



Erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, geçtiğimiz yılın finalisti Kevin Anderson, son Roland Garros çeyrek finalisti Stan Wawrinka, ATP'nin yıldız adaylarından Felix Auger-Aliassime gibi seribaşı isimler, favori oldukları ilk tur maçlarından galip ayrılmayı başardılar. Kadınlar ana tablosunun iddialı isimleri Simona Halep, Karolina Pliskova, Caroline Wozniacki, Elina Svitolina, Madison Keys ise ilk günü kayıpsız atlatarak adlarını ikinci tura yazdırdılar.







Wimbledon erkekler ana tablosunda geçtiğimiz gün oynanan tüm maçların sonuçlarını görmek için tıklayınız











Wimbledon kadınlar ana tablosunda geçtiğimiz gün oynanan tüm maçların sonuçlarını görmek için tıklayınız

















Yeni günün "yıldızlı" maçları





Wimbledon'ın ikinci gününde yine birçok önemli isim sahneye çıkıyor. Merkez Kort'un ilk maçında tek kadınların geçtiğimiz seneki şampiyonu Angelique Kerber, Tatjana Maria ile karşılaşırken, ardından Wimbledon'daki dokuzuncu şampiyonluğunu kovalayan Roger Federer, ilk tur maçını dünya 86 numarası Lloyd Harris ile oynayacak. Turnuvaya 11 numaralı seribaşı olarak katılan yedi kez Wimbledon şampiyonu Serena Williams'ın rakibi ise Giulia Gatto-Monticone.



Son Roland Garros şampiyonu ve tek kadınlarda dünya 1 numarası Ashleigh Barty de ilk tur maçına bugün çıkıyor. Avustralyalı tenisçi, 2019 Wimbledon'daki ilk maçında Saisai Zheng ile karşılaşacak. 1 Numaralı Kort'ta daha sonra ev sahibi tenisçilerden Johanna Konta, Ana Bogdan ile kozlarını paylaşırken, kortun son maçında ise 3 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 2019 Wimbledon'daki ilk sınavını Japon rakibi Yuichi Sugita önünde verecek.



Wimbledon'ın ikinci gününde ayrıca Sloane Stephens, Dominic Thiem , Maria Sharapova, Nick Kyrgios, Garbine Muguruza, Petra Kvitova, Marin Cilic, Kei Nishikori gibi isimler de kortta olacak.

Kaynak: EuroSport.com