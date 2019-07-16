Wimbledon günlüğü #13

Novak Djokovic ile Roger Federer arasındaki tek erkekler finalinin de oynanmasıyla sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon'ın sonuna geldik.



Turnuvanın son günü, tarihe geçecek bir final mücadelesine sahne oldu. Beş sete giden ve final seti tie-break'i oynanan maçta dünya 1 numarası Novak Djokovic, rakibi 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik setlerle mağlup ederek, 4 saat 57 dakika sonunda şampiyonluğa ulaşan isim oldu.



Sırp tenisçi böylece Wimbledon'da beşinci olmak üzere kariyerinin 16. Grand Slam zaferini elde etti.



Maç genelinde neredeyse tüm istatistiklerde rakibine üstünlük kuran Federer ise, final setinde iki şampiyonluk puanı bulmasına karşın bu şansları değerlendiremedi ve 21. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşma yolunda büyük bir fırsat tepti.







