WIN Eurasia, Korona virüsünden ertelendi!

Türkiye sanayiini uluslararası arenaya taşıma vizyonuyla Mart ayında düzenlenmesi planlanan WIN EURASIA'nın yeni tarihi 18 - 21 Haziran 2020 oldu. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık'tan yapılan açıklamada Türkiye'de henüz Covid-19 vakasına rastlanmamış olmasına rağmen İran, Çin ve İtalya ile olan karşılıklı uçuş seferlerinin iptal olması ve destekleyen dernekler başta olmak üzere, fuar katılımcısı ve ziyaretçi firmalardan gelen bu yöndeki talepler nedeniyle fuarın Mart ayından Haziran ayına ertelenmesi kararının alındığı ifade edildi.

Türkiye'de Covid-19 virüsü ile ilgili bir tehlikeye rastlanılmamış olmasına karşın, İran, Çin ve İtalya ile olan karşılıklı uçuş seferlerinin iptal olması ve destekleyen dernekler başta olmak üzere, fuar katılımcısı ve ziyaretçi firmalardan gelen bu yöndeki talepler nedeniyle fuarın Mart ayından Haziran ayına ertelenmesi kararı aldıklarını belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık'tan yapılan açıklamada, "Katılımcılarımızın, ziyaretçilerimizin, tüm iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı her zaman önceliğimizdir. Türkiye'de zamanında alınan tüm sağlık önlemlerine karşın, çoğunluğun talep ve beklentileri doğrultusunda WIN EURASIA 2020'nin yeni tarihi 18-21 Haziran olarak belirlenmiştir" denildi.

Türkiye'nin, İran, İtalya Çin ve bölge ülkeler ile olan karşılıklı uçuş seferlerinin iptal olmasının söz konusu kararın verilmesinde belirleyici olduğunu belirten şirketten yapılan açıklamada; "Corona virüsünün yılın ilk yarısında tetiklediği küresel ekonomik zorluklar göz önüne alındığında, yeni fuar tarihimizin yılın ilk yarısı tamamlanmadan önce önemli bir ticari hacim yaratacağına, önemli fırsatlar getireceğine, katılımcı ve ziyaretçilerimize iş bağlantıları kurma noktasında yeni imkânlar tanıyacağına inanıyoruz" denildi.