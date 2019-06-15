'Win Win' programının sunucusu Tuğba Dural kimdir?

NTV Spor ekranlarında sunuculuk yapmış olan başarılı spiker Tuğba Dural, şu sıralar ''Win Win'' programıyla biliniyor. Tuğba Dural'ın, Rıdvan Dilmen ile de bir dönem adı anıldı. Peki, Tuğba Dural, Rıdvan Dilmen evlendi mi?

TUĞBA DURAL KİMDİR?

Dural, 1981 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. TED Koleji'nin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dökümantasyon Enformasyon Bölümü'nde eğitimini sürdürdü. 2004 Eylül – 2005 Mayıs döneminde Serap Ezgü'den özel sunuculuk ve spikerlik eğitimi aldı.

'FUTBOLİG' PROGRAMINI SUNDU

Sunucu, Şubat 2004 – Ağustos 2004 döneminde CNN TÜRK haber merkezinde 'Şirin Payzın'la Yeni Gün Hafta Sonu' programında yer aldı. Bunların yanı sıra Radyo Foreks'te ekonomi bültenlerini sundu. Eylül 2004'ten itibaren çalıştığı CNN TÜRK Spor Servisi'nde Barış Kuyucu ve Burcu Esmersoy'un sunduğu ''Spor Ekspres'' programının yapım aşamasında çalıştı. 'Futbol Ekstra' programının yapım ekibinde olduğu sırada spor haberlerini ve 'Futbolig' programını sundu. Ocak 2010'da NTV Spor servisinde görev almaya başladı.

BURAK KOCA İLE EVLENDİ

Tuğba Dural, 2011 Aralık ayında Euro D'nin eski genel müdürü Burak Koca ile evlendi, ancak 2012 yılında boşandı. Yaklaşık 8 yıldır da eski futbolcu Rıdvan Dilmen ile birlikte olduğu biliniyor. İnstagram hesabını da aktif olarak kullanan sunucu, sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.