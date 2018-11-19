Windows 10 Mail Uygulamasına Reklam Koyulması Test Edildi

Microsoft
Gelen Kutunuza Doğrudan Reklam Enjekte Etmeyi Düşünüyor.
Microsoft Windows 10 Mail Uygulamasına Reklam Test Ediyor. Microsoft mail uygulamasına reklam yerleştirmeyi test ediyor. Şirket her ne kadar deneysel bir deneme desede pek inandırıcı gelmedi bana. Posta
kutumuza gelen bir biri ardına gelen unuttuğunuz abonelikler ve promosyonlarla ilgili reklam emailleri yetmezmiş gibi Microsoft; şimdi Windows 10 Mail Uygulamasının içine reklamlar yerleştirmeyi test ediyor.
Microsoft gelen kutunuza doğrudan reklamlar enjekte etmeyi düşünüyor. Windows haber sitesi Aggiornamenti Lumia yer alan habere göre; "Şirketin Windows 10 Mail İstemcisinin Beta sürümünde, reklamlar gelen kutusunun üst kısmına yerleştiriliyor, Ancak şu anda şirket bu özelliği kapatmış durumda ve yalnızca bir deneme olduğunu iddia ediyor" denildi.
Windows 10 Posta Uygulaması için Office 365 dışındaki aboneye yönelik reklamlar alıyor. Windows 10 Mail Uygulamasına Reklam Koyarak ücretsiz kullanımı bitirmeyi düşünüyor.
Bad news: Mail for #Windows10 is getting ads for non-office 365 subscribers! https://t.co/xDELzAClJq pic.twitter.com/gXkQXab5Wr
— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) 16 Kasım 2018
Microsoft'un destek web sitesinde (burada arşivlendi) kaldırılan bir SSS sayfasında, şirket Mail'de deneme programı test reklamları yayınladığını açıkladı. Test ülkeleri Brezilya
, Kanada
, Avustralya
ve Hindistan
'ı görünüyordu. Destek dokümanı başına, reklamlar Windows Home ve Windows Pro'da, ancak Windows Enterprise veya Windows EDU'da görünmüyordu.
Reklamlar, Outlook.com Gmail ve Yahoo
Mail hesapları da dahil olmak üzere posta yoluyla oluşturulan "kurumsal olmayan hesaplar" a sunuldu. Burada dikkat çekici olan ise Office 365 kullanıcılarına yani ayda 7 dolar yılda ise 70 dolar ödeyen kullanıcılara bu reklamlar gösterilmemiştir.
Bence Microsoft mail hizmetini ücretli hale getirmenin yollarını test ediyor.
Microsoft'un iletişim sorumlusu Frank Shaw ise, bugün reklamların "genel olarak test edilmek istenen deneysel bir özellik" olduğunu ve şimdi tamamen kapatıldığını tweetledi. SSS de şirketin web sitesinden kaldırılmıştır.
Dediğim gibi Office 365 dışındaki kullanıcılar için bir nevi ücret karşılığı reklam gösterme olayı gerçekleşir mi bilinmiyor ancak bunun düşünülmüş olduğu bir gerçek. Ancak bence hiç kimse gelen kutusunda reklam istemiyor.
Aggiornamenti Lumia
Microsoft Lumia,Posta,Microsoft
19 Kasım 2018 Pazartesi 03:35