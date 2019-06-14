Windows Uygulamaları için Yeni iCloud Uygulaması Kullanıma Sunuldu

Apple
ve Microsoft
Windows Uygulamaları için iCloud'u Yeniden Tasarladı.
Windows Uygulamaları için Yeni iCloud Tasarımı İşleri Daha Kolaylaştıracak! Yeni uygulama, umarım Apple cihazlarıyla PC uygulamalarını kullanan kullanıcılar için hayatı biraz daha kolaylaştırır.
Apple ve Microsoft bazı uyumluluk sorunlarını gidermek için bir araya geldi. iCloud Drive deneyimini daha iyi hale getiriyorlar.
Windows 10 için Microsoft Mağazasında bugün yepyeni bir iCloud for Windows Uygulaması kullanıma sunuldu. Yeni iCloud for Windows uygulaması Microsoft'un, OneDrive'ın da olan isteğe bağlı özelliği ile aynı teknolojiyi kullanıyor olacak. Bu iki dev rakip arasında gerçekten nadir gördüğümüz bir işbirliği…
Kullanıcılar artık bilgisayarlarından veya akıllı telefonlarından iCloud hesaplarındaki fotoğraflara, videolara, postalara, takvimlere, dosyalara ve diğer bilgilere kolayca erişebilirler.
Apple aslında Windows 10 ile uyumlu bir iCloud güncellemesi konusunda çok ağırdan aldı. Ancak uygulamanın son dönemin senkronizasyon sorunları ortaya çıktı. Görünen o ki şimdi bu sorunları birlikte gideriyorlar…
Microsoft
Kaynak: Teknotalk.comApple
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