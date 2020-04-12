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Wing Teslimat Sayısını 2 Katına Çıkardı

Alphabet tarafından geliştirilen drone ile teslimat şirketi olan Wing, teslimat sayısını 2 katına çıkardı. Corona virüsü salgını nedeniyle siparişlerde artış yaşandığı belirtilirken, teslimat sayısının 2 kat arttığı ifade edildi.

12.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:53
Wing Teslimat Sayısını 2 Katına Çıkardı
Alphabet tarafından geliştirilen drone ile teslimat şirketi olan Wing, teslimat sayısını 2 katına çıkardı. Corona virüsü salgını nedeniyle siparişlerde artış yaşandığı belirtilirken, teslimat sayısının 2 kat arttığı ifade edildi. Teslimatlarını dronelar ile gerçekleştiren Wing, kataloğunda yer alan ürünlerin satışında, Corona virüsü nedeniyle ciddi oranda artış yaşadığını ve teslimat sayısının 2 katına çıktığını açıkladı. Pandemi nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan kişilerin sipariş vermek için yoğun şekilde kullandığı Wing, özellikle dron ile teslimat gerçekleştirmesi nedeniyle tercih ediliyor.

Hızlı ve Temassız Teslimat Gerçekleştiriliyor

Amerika ve Avusturalya'da siparişlerin iki katına çıktığı belirtilirken, şirketin son iki hafta içerisinde 1000'in üzerinde teslimat gerçekleştirdiği ifade edildi. Sadece lokal marketlerden ürün gönderimlerini gerçekleştiren Wing, Amerika'nın Virginya eyaleti, Finlandiya ve Avusturalya'da hizmet veriyor. Kullanımı son derece basit olan Wing, cep telefonuna yüklenen bir uygulama sayesinde kullanıcıların istedikleri ürünleri sipariş etmesi üzerine kurgulanmış. Siparişler hazırlandıktan sonra ise insansız hava araçları olan dronelar ile teslim ediliyor. Saatte 100 km hıza ulaşabilen dronelar ile Wing, siparişlerini kullanıcılarına hem çok hızlı hem de temassız bir şekilde teslim edebiliyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Alphabet, Teknoloji
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