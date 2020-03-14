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Wings For Life iptal, Maraton İzmir 4 Ekim'de

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm ülkelerde ulusal ve uluslararası birçok lig ve şampiyona durdurulup devam eden spor organizasyonları için de seyircisiz oynama kararları verilirken İzmir'deki iki büyük koşu etkinliği de salgından etkilendi.

14.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:31
Wings For Life iptal, Maraton İzmir 4 Ekim'de

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm ülkelerde ulusal ve uluslararası birçok lig ve şampiyona durdurulup devam eden spor organizasyonları için de seyircisiz oynama kararları verilirken İzmir 'deki iki büyük koşu etkinliği de salgından etkilendi. Dünya çapında 13 ülkeyle eş zamanlı olarak 4 yıldır İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen Wings For Life World Run'ın 3 Mayıs'ta yapılması planlanan bu yılki koşusu iptal edildi. Omurilik felci için bilimsel araştırmalara fon sağlayan organizasyon bu yıl 5'inci kez İzmir'in ev sahipliğinde yapılacaktı.

Wings For Life, iptalle ilgili, "Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden gelişmeler ve sağlık yetkililerinin yönlendirmeleri doğrultusunda 3 Mayıs tarihinde yapılması planlanan 13 adet Wings for Life World Run ülke koşusu ve bütün organize App Run koşuları iptal edilmiştir. Bizim için son derece üzücü olan bu kararın herkes tarafından anlayışla ve saygıyla karşılanacağına inanıyoruz. Bu zorlu zamanlarda sizlere, ailenize ve tüm sevdiklerinize iyi dileklerimizi gönderiyoruz" açıklamasını yaptı.İzmir'de bu yıl ilk kez 12 Nisan'da yapılması planlanan uluslararası çaptaki Maraton İzmir ise 4 Ekim'e alındı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : İzmir, Spor

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