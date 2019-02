Wings For Life World Run 2019" Organizasyonuna Doğru

Kaynak: AA

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulan "Wings For Life World Run" etkinliğinin bu yıl Türkiye ayağı 5 Mayıs 'ta İzmir 'de yapılacak.Organizasyonla ilgili İstanbul 'da Grand Tarabya Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar , Wings For Life Vakfı Üst Yöneticisi Anita Gerhardter, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş katıldı.Toplantıda açıklamalarda bulunan Fatih Çintimar, atletizmin böyle önemli bir organizasyonun içinde yer alması karşısında mutlu olduklarını belirterek, "Atletizm, özellikle yol koşularında son yıllarda büyük bir gelişim içinde. Bu organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm koşanları 5 Mayıs'ta İzmir'e davet ediyorum. Bizim de olimpik kadro dışındaki bütün maratoncularımız inşallah İzmir'de olacak." ifadelerini kullandı.Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı gurur duyduklarını aktaran Buğra Gökçe ise "Her sene daha büyük bir kalabalığı var etmek, yardım organizasyonu içinde yer almak bizim görevimiz. Türkiye'de buna en uygun şehir ise İzmir. Sosyokültürel yaşamı, birbiriyle barışık halkı ve sosyal iklimiyle buna uygun bir şehir. Biz de seve seve böyle bir iyilik hareketinin yürümesine ev sahipliği yapıyoruz. Engellilerin sosyal yaşama uyumu anlamında çok sayıda görev var. Bu, büyük bir koşu. Bu koşuyu hiç durmadan inançla sürdürmeye devam etmek lazım." şeklinde konuştu.Baş: "İnşallah bir gün koşamayanlar da koşar""Wings For Life World Run" projesini ilk duyduklarında çok heyecanlandıklarını dile getiren Ramazan Baş ise "19 yaşında deniz kazası geçirdim. İçimdeki umut hiç bitmedi. Umutla yaşamaya devam ettim. Türkiye'de 250 bine yakın omurilik felçlisi var. Birinci amacımız, toplumdaki omurilik felçlilerini korumak. Diğeri de onların yaşam kalitelerini yükseltmeye çalışmak ve yaşanan gelişmeleri onlara iletmek." şeklinde görüş belirtti."Koşamayanlar için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenecek organizasyonun geniş kitleleri bir araya getirdiğine dikkati çeken Baş, şunları kaydetti:"Wings For Life Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Bir omurilik felçlisi tekerlekli sandalyesiyle birinci oldu. Mümkün olmayan bir şey gerçekleşti. O kişinin aşıladığı umut, bizim imkansız dediğimiz sorunun çözümünü sağlayacaktır. İnancımızı yitirmiyoruz. İnşallah bir gün koşamayanlar da koşar. Basın mensuplarına da bizi hiç yalnız bırakmadığı ve geniş kitlelerle buluşturduğu için ayrıca teşekkür ediyorum."Anita Gerhardter ise Wings For Life World Run'ın çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "Bu organizasyondan elde edilen gelirle tıbbi araştırmalara daha çok fon sağlıyoruz. Çare bekleyenlere katkı sunmak istiyoruz. Türkiye'de gerçekleştirilecek koşu, en büyük ve en başarılılardan biri." değerlendirmesinde bulundu.Milli rallici Yağız Avcı, bu etkinliğe katılmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek "Güzel bir amaca hizmet ediyor. Eğlenceli anlar oluyor. Bu organizasyonun parçası olmak gurur verici. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.Milli sörfçü Lena Erdil ise organizasyona bu sene Japonya 'nın başkenti Tokyo 'da katılmayı planladığını vurgulayarak, "Herkes tek yürek, aynı anda koşuyor. Organizasyona daha önce İzmir'de katılmıştım. Herkesi 5 Mayıs'ta İzmir'e davet ediyorum." ifadelerini kullandı.