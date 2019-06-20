20.06.2019 12:20
Haberler»Güncel»Haber

WinWin kampanyasında Muhteşem Final Geceleri!

WinWin kampanyasında Muhteşem Final Geceleri!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Beyazıt Öztürk'le başlayan WinWin kampanyası tüm Türkiye'de büyük ses getirmişti.

Fenerbahçetaraftarının kulüplerine hem SMS göndererek hem de özel tasarım formalardan satın alarak destek verdiği WinWin kampanyası bu hafta TV8 ekranlarında devam edecek.

HEDEF DAYANIŞMANIN TARİHİNİ YAZMAK

TV8'de canlı olarak yayınlanacak olan programda kulübe gönül veren taraftarlar ve ünlü isimler yine Fenerbahçe'ye destek için bir araya gelecek.

Fenerbahçe taraftarları bu gecede FB yazıp 1907'ye gönderip SMS'le kulübe destek sağlayabilecek ya da kulübün efsane futbolcularının imzasını taşıyan formadan satın alabilecekler.

KAMPANYA DEVAM EDİYOR

WinWin kampanyasında şu ana kadar Türk spor tarihinde görülmemiş bir dayanışma sergilendi. Şimdi hedef yeni rekorlar…

Birçok ünlü isminde yer alacağı Fenerbahçe WinWin Gecesi bu akşam canlı yayınla 22.30'da TV8'de.

Kaynak: Bültenler
Fenerbahçe,Güncel

Son Dakika Haberleri
14:14Gölde elektro şok cihazıyla balık avına 60 bin lira ceza
14:13Su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü / Ek fotoğraf
14:132 bin kınalı keklik doğaya salındı
14:12Araklı'da sel felaketindeki yıkım fotoğraflarda (3)
14:12Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi açılışı
14:12Hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
14:12İngiliz mahkemesinin Suudi Arabistan'a silah satışını durduracak kararı