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- Wipha Tayfunu Tayland'da Sele ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu

- Wipha Tayfunu Tayland'da sele ve toprak kaymalarına neden olduBANGKOK - Tayland'ın kuzeyini vuran Wipha Tayfunu sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

06.08.2019 12:53
- Wipha Tayfunu Tayland'da Sele ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu
- Wipha Tayfunu Tayland'da sele ve toprak kaymalarına neden oldu
BANGKOK - Tayland'ın kuzeyini vuran Wipha Tayfunu sel ve toprak kaymalarına neden oldu.
Çin ve Vietnam'ı vuran Wipha Tayfunu şimdi de Tayland'ın kuzeyine şiddetli yağmurlarla girerken sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Tayland medyasında yer alan haberlerde, Myanmar sınırındaki Tak eyaletinin Moe Sot bölgesindeki Moei nehrinde teknesi batan 35 yaşındaki bir balıkçının kaybolduğu bildirildi. Balıkçıyı bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Şiddetli yağmurlar Moe Hong Son şehrinde okullarda derslere ara verilmesine neden olurken, Payao eyaletindeki iki bölge de sular altında kaldı. Chiang Rai eyaletindeki Mae Lao nehrinde drenaj kapaklarından taşan su, baskınlarına neden oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Tayland, Güncel

Kaynak: İHA

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