Wirex'den Ticari Hesaplar İçin Küresel Kript Para Platformu

Kaynak: DHA

– Birleşik Krallık merkezli kripto para ödeme platformu Wirex, ticari hesaplar için kripto para ve yasal para destekli platformunun beta sürümünü piyasaya sürdü.Söz konusu platformla Wirex'in küresel ödeme sistemlerinde önemli bir adım attığı belirtilirken, kripto para destekli ticari hesap kullanımının şirketlerarası ödemeler sırasında kripto para birimi yasal paraya çevirme işlemini ortadan kaldırması, kripto para destekli işletmelerin piyasadaki yerlerinin artması ve geleneksel banka hesaplarına da bazı faydalar sağlaması bekleniyor.Wirex, news.Bitcoin.com'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu platformun beta sürümünün ilk aşamada yalnızca Avrupa Ekonomik Bölgesi'ndeki 30 Avrupa ülkesi ve İsviçre'deki müşterilerin hizmetine sunulacağı ve yıl içinde Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgesinde de hizmete başlayacağı belirtildi.Platform üzerinde müşterilere şimdilik aynı hesapta altı farklı para birimi saklama imkanı sunulurken, söz konusu para birimlerinin dolar, sterlin ve Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Ripple olduğu vurgulandı. Şirket, gelecek dönemde dört kripto para ve 13 yasal para biriminin de platforma ekleneceğini açıkladı.Birleşik Krallık Finansal Yürütme Otoritesi'nin (FCA) e-para lisansına sahip üç şirketinden biri olan Wirex CEO'su Dmitry Lazarichev konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:"Platformumuzun blockchain ve dijital varlıklar ile ilgilenen startuplar için oldukça kullanışlı olacağını düşünüyoruz. Uzun dönem için tüccarlara dijital varlıklar yoluyla ödeme alma ve bu varlıkları yönetme imkanı sunmayı hedefliyoruz." - İstanbul