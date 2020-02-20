Witches in the Woods Filmi

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Üniversitede birinci sınıf öğrencisi olan Jill, şehirden uzakta gerçekleşen bir snowboard gezisine katılır. Araçları ile karlık bölgelerde ilerleyen grup, güneşin ufkun altına düşmesi ile birlikte büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Karla kaplı dağlık alanda kaybolan gençler, telefonları çekmediği için kimseden yardım isteyemez. Sıcaklığın düşmesi ile donma tehlikesi ile karşı karşıya kalan gençler, gecenin ilerleyen saatlerinde kendilerini bir cadı avının içinde bulur.Jordan BarkerChristopher BorrelliHannah Kasulka, Craig Arnold, Sasha Clements, Corbin Bleu, Alexander De Jordy, Humberly González, Kyle Mac , Ian Matthews, David Lafontaine, James GilbertKorkuWitches in the WoodsEla Film2019Kanadaİngilizce90 dk.CJ Entertainment Turkey01.05.2020