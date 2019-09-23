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WMO: Beş yıl içinde sanayi devrimi öncesi sıcaklık seviyesini 1,3 derece aşmış olacağız

Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO) tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada son çalışmalara atıf yapılarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde sanayi devrimi öncesi sıcaklık seviyelerinin 1,2 ila 1,3 derece aşılacağı öngörüsünde bulunuldu.

23.09.2019 20:00WMO: Beş yıl içinde sanayi devrimi öncesi sıcaklık seviyesini 1,3 derece aşmış olacağız
Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO) tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada son çalışmalara atıf yapılarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde sanayi devrimi öncesi sıcaklık seviyelerinin 1,2 ila 1,3 derece aşılacağı öngörüsünde bulunuldu. Bu da Paris Küresel İklim Antlaşması'nda sınır olarak beliritlen 1,5 derecelik artışa son derece yakın bir seviye.

New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Acil İklim Zirvesi günlerinde açıklanan raporda hükümetlere Paris'te verdikleri sözler hatırlatılıyor ve geri dönüşü zor olacak sınıra ne kadar yaklaşılmış olunacağı çeşitli verilerle gösteriliyor.
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Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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