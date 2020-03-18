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Wojciech Szczesny'nin 2019-20 Sezonundan En İyi Anları

Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, 2019-20 Serie A sezonunda Juventus kalesini 19 kez korurken kalesini 8 kez gole kapadı. Szczesny'nin en iyi kurtarışlarından derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.

18.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:00
Juventus 'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, 2019-20 Serie A sezonunda Juventus kalesini 19 kez korurken kalesini 8 kez gole kapadı. Szczesny'nin en iyi kurtarışlarından derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle. Wojciech Szczesny'nin 2019-20 Sezonundan En İyi Anları

Kaynak: Dugout

Etiketler : İtalya Serie A, Juventus, Spor

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