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Wolfsberger hazırlıklarını tamamladı

- Wolfsberger hazırlıklarını tamamladıİSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Wolfsberger, maçın hazırlıklarını tamamladı.

23.10.2019 21:21
- Wolfsberger hazırlıklarını tamamladı
İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Wolfsberger, maçın hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Teknik Direktör Gerhard Struber gözetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve top çalışması ile devam etti. İdmanın kapalı bölümünde ise Başakşehir müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.
Wolfsberger takımında Dominik Baumgartner dışında eksik bulunmuyor.
Wolfsberger hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir, İstanbul, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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