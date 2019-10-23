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Wolfsberger, Medipol Başakşehir maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında yarın Avusturya'nın Wolfsberger ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

23.10.2019 21:47
UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü hafta maçında yarın Avusturya'nın Wolfsberger ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Müsabakanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı süren Sırp Danijel Aleksic antrenmanda yer almadı. Aleksic, yarınki mücadelede de forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir ile Wolfsberger arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 19.55'te başlayacak.
Wolfsberger, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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