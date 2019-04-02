02 Nisan 2019, 11:44
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Wolfsburg, Abdullah Avcı'nın Peşinde

Bundesligada bu sezon kötü performans gösteren Wolfsburg, teknik direktör Bruno Labaddia ile yollarını ayırarak, Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı'nın peşinde...

Ligde şu anda 8.sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilme adına önünde 3 güçlü rakibi olan Wolfsburg, Labaddia ile beklenen çıkışı yapamazken, Alman yönetimin 7 hafta sonra 53 yaşındaki deneyimli teknik adama teşekkür edeceği belirtildi. Sezon biter bitmez yeni hoca arayışlarına koyulacak olan Bundesliga ekibinin tercihleri arasında Abdullah Avcı'nın da olduğu iddia edildi.

AVCI ŞU ANDA SADECE LİGE KONSANTRE OLMUŞ DURUMDA

Süper Lig'de Başakşehir ile iyi işler yapan ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Abdullah Avcı'nın Wolfsburg tarafından yoklandığı öğrenilirken, Avcı'nın şu anda tek düşüncesinin ligde devrim yapıp 3 büyüklerin hegemonyasını yıkmak olduğu ifade edildi.

WOLFSBURG ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞAMIŞ BİR TAKIM

BundesLiga'da takıma her sezon iyi yatırım yapan ve dikkat çekici transferlerle ilgi toplayan Wolfsburg 2009'daki başarısını 11 yıl sonra tekrar etmek istiyor.

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Başakşehir, Abdullah Avcı, Wolfsburg, Spor



YORUMLAR (9)
TUNÇ06: GİTSİN İKİ AYDA GÖNDERİLİRİLİR KESİNLİKLE...BURDA ARKA SAĞLAM MAÇ KAZANMAK KOLAY ALMAYADA HAKEM FAKTÖRÜ YOK Kİ...GİT GEL OKADAR..Kİ İNANMIYORUM ALMANLARIN İSTEDİĞİNE ..PENDİK İSTEYE BİLİR BELKİ..
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CEVAP: Wolfsburg ne zamandan beri alman devi oldu !? :D
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K: para bitti aşk bitti yürüüüü kümeyeeeee hoca gitti futbolcularda sezon sonunda hepsi kaybolacak zzzzzzzzzzzzzzzzzz
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TARAFSİZ: Wolfsburgun haberi varmi bu haberden?
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GADDAR: Avrupa kupalarında büyük başarı elde ettiği için Abdullah hocamızı istiyorlar !!! Gitsin de göreyim gerçek kalitesini. . .
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