Wolfsburg, Abdullah Avcı'nın Peşinde

Ligde şu anda 8.sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilme adına önünde 3 güçlü rakibi olan Wolfsburg, Labaddia ile beklenen çıkışı yapamazken, Alman yönetimin 7 hafta sonra 53 yaşındaki deneyimli teknik adama teşekkür edeceği belirtildi. Sezon biter bitmez yeni hoca arayışlarına koyulacak olan Bundesliga ekibinin tercihleri arasında Abdullah Avcı'nın da olduğu iddia edildi.

AVCI ŞU ANDA SADECE LİGE KONSANTRE OLMUŞ DURUMDA

Süper Lig'de Başakşehir ile iyi işler yapan ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Abdullah Avcı'nın Wolfsburg tarafından yoklandığı öğrenilirken, Avcı'nın şu anda tek düşüncesinin ligde devrim yapıp 3 büyüklerin hegemonyasını yıkmak olduğu ifade edildi.

WOLFSBURG ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞAMIŞ BİR TAKIM

BundesLiga'da takıma her sezon iyi yatırım yapan ve dikkat çekici transferlerle ilgi toplayan Wolfsburg 2009'daki başarısını 11 yıl sonra tekrar etmek istiyor.