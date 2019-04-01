01 Nisan 2019, 20:44
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Wolfsburg, Sofiane Feghouli İçin Galatasaray'a 10 Milyon Euro Teklif Etti

Almanya Ligi ekiplerinden Wolfsburg, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'dan 4 milyon 250 bin euroya transfer edilen ve ilk sezonunda 31 maçta 7 gol 10 asist, bu sezonsa 30 maçta 9 gol 4 asistlik performans ortaya koyan Sofiane Feghouli'ye Wolfsburg talip oldu.

WOLFSBURG 10 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Galatasaray'ın en önemli futbolcularından biri olan ve şu ana kadar attığı attırdığı gollerle ön plana çıkan Feghouli'nin gerçek kalitesi Almanların dikkatini çekerken, Wolfsburg teknik direktörü Bruno Labbadia'nın Cezayirli oyuncuyu çok istediği ve Sportif Direktör Marcel Schafer'i devreye soktuğu öğrenildi.

YILLIK 4 MİLYON EURO KAZANIYOR

Galatasaray'ın yıllık 4 milyon Euro verdiği Feghouli için Wolfsburg'ın 10 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, 29 yaşındaki milli futbolcunun 'Avrupa Kupaları şartını' öne sürdüğü ifade edildi. Şu anda ligde 42 puanla 8.sırada olan ve UEFA Avrupa Ligi potasında yer alan Wolfsburg'un Şampiyonlar Ligi hattından 7 puan geride olduğu görülürken, iki takım arasındaki görüşmelerin sezon sonuna kaldığı bildirildi.

Galatasaray'dan aldığı yıllık ücretin aynısını isteyen Feghouli, Wolfsburg yönetimine mesaj yollarken, sarı kırmızılı kulübün vereceği yanıt merakla bekleniyor.

(Akşam)

Sofiane Feghouli, Galatasaray, Wolfsburg, Spor



YORUMLAR (4)
...: Hee sat sat sat satında gör sonra. . Siz zannediyonuz ki her altyapıdan çıkan Ozan Kabak olacak. . . Feghouli süper oyuncu değil ama 10 milyona aynı kalitede bi adamıda zor bulursun. Size orta sahaya Messi gelecek ileriye Mbabbe o zaman iyi transfer diyeceksiniz zaten takımı ayakta tutan Muslera, Fernando, Feghouli bunu nasıl görmüyosunuz
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XD: sat sat sat hiç bekleme
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TİM0135: Sat sat sat hiç bekletme seneye 1 gol 2 asiste oynar bu ancak. Zaten bu kuzey afrikalı ların alayı uğursuzzz (belhanda,slimani, aatif, dirar, benzia) tutmuyor işte bizde bunlar, disiplin yokbunlarda
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SAT SAT SAT: Hemen satın, genç yetenekleri transfer edin.
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